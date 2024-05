Il Cowgirl Bob è il caschetto western che prende al lazo la primavera 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 17 maggio 2024) È pop e casual, elegantissimo, ma con un animo naturalmente sbarazzino da renderlo ilversatile per eccellenza, pronto a conquistare città e praterie. Si chiamaBob ed è il taglio medio perfetto per accompagnarvi nella transizione dai rigori primaverili alla spensieratezza estiva. Merito dell’animo ibrido di questo, che incorpora anche alcuni elementi dello shag alle classiche linee del. La prima a sfoggiarlo è stata Megan Fox, che ha debuttato con questo nuovo taglio tinto di un avvolgente color Espresso Martini, come è stato definito su Instagram da Dimitris Giannetos, hairstylist dell’attrice. Un’interpretazione delche sposa alla perfezione il ...