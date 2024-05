Golf - primo round stellare di Schauffele nel PGA Championship Francesco Molinari in zona cut

(Di venerdì 17 maggio 2024) I miglioriisti del panorama internazionale si immergono nel secondo Major del 2024. Siamo infatti giunti al termine deldel PGA(montepremi 18 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1916 in cui si è scritta la storia di questo sport. Dopo le prime 18 buche guida la leaderboard uno sfavillante Xander. Il trentenne californiano sigla un sontuoso -9 (62 colpi) bogey free all’esordio e lancia un forte segnale agli avversari. Per ilista di San Diego sono ben tre le lunghezze di vantaggio sui connazionali Tony Finau, Sahith Theegala e Mark Hubbard, capaci di completare la prima tornata con lo score di -6. Quinto posto a -5 e top ten completata dal nutrito gruppo composto dagli americani Tom Hoge, Maverick McNealy e Collin Morikawa, dal ...

Domani Fermo – -K Sport Montecchio. In chiave provinciale nel Girone C vince la Biagio Nazzaro (foto primo piano), superata al fotofinish la Castelfrettese, che in finale affronterà l’Osimana (Girone D). L’analisi finale sul Girone C di mister ...

Il primo round dei play out di serie B tra Bari e Ternana si è concluso in parità, con un punteggio di 1-1. La partita si è svolta allo stadio 'San Nicola' di Bari, alla presenza di oltre 30mila spett ...

Tsolov, invece, ha preso parte al primo round della seconda edizione della Eurocup-3 disputato a Spa-Francorchamps nel weekend del 19-20 aprile, subito dopo la due giorni di test della Formula 3 a ...

Di Cesare: "Superare i nostri limiti per non retrocedere", Polito: "Stagione condizionata anche dalla negativita' della stampa" ...