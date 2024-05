Disforia di genere - si cambia | sotto la lente il farmaco che blocca la pubertà

Per il trattamento della disforia di genere è in arrivo una rivalutazione che porterà a nuove linee guida . Impegnata su questo fronte – dopo le polemiche per l’utilizzo all’ospedale Careggi di Firenze del farmaco triptorelina che blocca la pubertà ...

L'ossessione ideologica della destra italiana contro la triptorelina non si placa. Il farmaco bloccante della pubertà, utilizzato in ambito di transizione di genere per i minori, tornerà ad essere ...

I ministri della Salute Orazio Schillaci e della Famiglia Eugenia Roccella hanno istituito un tavolo tecnico di approfondimento sul trattamento della disforia di genere ...