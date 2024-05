Sulla strada franata a Casa Rita interverremo entro l’autunno

(Di venerdì 17 maggio 2024) La sistemazione dellaprovinciale del Passo delle Radici è già stata programmata dalla Città metropolitana. Lo assicura Paolo Crescimbeni, consigliere metropolitano delegato alla Manutenzione delle strade, dopo l’appello pubblico dei sindaci di Lizzano e Gaggio Montano, Sergio Polmonari e Giuseppe Pucci, che hanno accusato Palazzo Malvezzi di non avere dato seguito alle loro sollecitazioni. "La SP 324 Del Passo delle Radici è unaprovinciale ex statale che collega le principali frazioni di Lizzano in Belvedere al capoluogo e alla valle del Reno in località Silla – spiega Crescimbeni –. Al km 14 in localitàè presente da anni una piccola frana che si è gestita per anni con piccoli interventi tampone. In occasione delle alluvioni del 2023, e dopo un intervento fognario che insiste nel tratto ...

