Speranza - la TV tedesca e il complottismo mondiale

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 17 maggio 2024) Su moltissimi profili vicini al mondo complottista sta circolando un video sottotitolato in italiano che viene condiviso con queste parole: Intanto la TVriporta ciò che qui viene nascosto..siete delle merde Il video in tedesco riporta la notizia diindagato per la gestione della pandemia. Partiamo dal fatto che la notizia che qualcuno sia stato indagato è una non notizia finché lo stesso non è condannato, lo spieghiamo da anni. Essere indagati significa che c’è stata una denuncia – e sappiamo quante ne sono state fatte, alcune anche contro di noi – e un giudice ha deciso di approfondire la fase di indagini, questo però non significa che abbia riconosciuto la colpevolezza dell’ex ministro in alcunché, ma solo che si è deciso di non archiviare d’ufficio fin da subito la denuncia. Esistono mille ragioni per questo, dai cavilli ...