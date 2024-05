Lautaro Martinez - svolta rinnovo vicina? Fissata una data limite! – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 17 maggio 2024)e l’Inter continuano a trattare per il prolungamento del contratto. Unae dei rapporti distesi sembrano poter avre ilsecondo Corriere dello Sport. TEMA CALDO – Uno dei temi più caldi in casa Inter è quello legato ai rinnovi di contratto, con tre nomi in cima alla lista della dirigenza nerazzurra: Nicolò Barella, Simone Inzaghi e. Facendo brevemente il punto della situazione è chiaro che ad apparire più complicata è quella legata al prolungamento del capitano argentino, con qualche incertezza di troppo rispetto al mister e al compagno italiano. Beninteso, il ‘Toro’ e l’Inter vogliono assolutamente continuare insieme la loro avventura. Tanto che ogni circostanza – l’ultima ieri in occasione ...