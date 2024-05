E alla Statale spuntano le sigle dei terroristi - E alla statale spuntano le sigle dei terroristi - Tra le varie «band» si riconosce anche quella con il simbolo, ben più noto, del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, un’organizzazione che punta alla distruzione di Israele. Sia la sua ...

Porto Sant'Elpidio, compleanno in famiglia: la pizzeria chiude di domenica. E spunta il cartello per spiegare - Porto Sant'Elpidio, compleanno in famiglia: la pizzeria chiude di domenica. E spunta il cartello per spiegare - PORTO SANT'ELPIDIO Curiosità a Porto Sant'Elpidio dove all'ingresso della Pizzeria Romana, lungo la statale centro, è stato esposto questo cartello: «Ciao sono Diego Lisei e vi annuncio che domenica ...

Milano, tende per la Palestina: mentre in Statale occupano i corridoi, la protesta si allarga alla Bicocca - Milano, tende per la Palestina: mentre in statale occupano i corridoi, la protesta si allarga alla Bicocca - La “acampada” si è spostata all’interno davanti all’aula magna. Gli studenti chiedono di denunciare la guerra e rescindere le collaborazioni con gli atenei israeliani ...