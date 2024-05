Massimo Sanvito | i comunisti menano i pro-Palestina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Atrio centrale, in mezzo alla tendopoli, a due passi dall'aula magna. È la mattina di ieri, dopo la seconda notte passata abusivamente all'interno dell'ateneo, quando il corridoio principale della Statale si trasforma in un ring. Scoppia una rissa tra studenti o sedicenti tali. Nel video girato dall'alto, di cui è in possesso Libero, si vedono due ragazzi inseguirne un altro che scappa verso le porte vetrate che danno sul chiostro, mentre vicino all'accampamento si scatena un parapiglia. Spintoni, schiaffi, atterramenti stile rugby. Qualcuno si sfoga prendendo a calci le canadesi lì schiera te. Ma perché questa violenza? Stando a quanto filtra tra gli universitari la faida sarebbe interna alle diverse anime della fin troppo composita sinistra studentesca. Nessuno scontro tra ragazzi con visioni politiche differenti: questo è certo. Pare che il caos sia nato da quello che tra le aule ...