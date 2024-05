(Di venerdì 17 maggio 2024) foto di Roberto RoccoROMA – Dopo “La Ferita” ed “Eccoci Qui” arriva in rotazione radiofonica da giovedì 16 maggio “”, terzoestratto da AUTORITRATTO, l’ultimo album dipubblicato lo scorso dicembre per Tattica. La traccia #12 di AUTORITRATTO, che porta la firma di Lorenzo Vizzini, è un autentico inno alla, che la celebra in tutta la sua bellezza accogliendo anche le sfide e le tempeste dell’esistenza. “” impreziosisce la setlist di AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO, l’avventura live di(prodotta da Tattica) che dopo le 14 date sold out di marzo a Firenze e Roma, tra giugno e luglio toccherà con doppia data Bari, Napoli e Santa Margherita di Pula (CA), e tra settembre e novembre arriverà nei palasport di ...

nuovo singolo per Renato Zero : da domani in radio Vita , scritta da Lorenzo Vizzini , in attesa dei prossimi appuntamenti live di Autoritratto – I concerti evento Dopo La ferita ed Eccoci qui arriva in rotazione radio fonica da giovedì 16 maggio il ...

ROMA – Dopo “La Ferita” ed “Eccoci Qui” arriva in rotazione radiofonica da giovedì 16 maggio “Vita” , terzo singolo estratto da AUTORITRATTO, l’ultimo album di Renato Zero pubblicato lo scorso dicembre per Tattica. La traccia #12 di AUTORITRATTO, ...

“Vita”, il nuovo singolo di Renato Zero - “Vita”, il nuovo singolo di renato Zero - ROMA - Dopo "La Ferita" ed "Eccoci Qui" arriva in rotazione radiofonica da giovedì 16 maggio "Vita", terzo singolo estratto da AUTORITRATTO, l’ultimo a ...

Chi è Jimmy Sax Età, vero nome, nazionalità del famoso sassofonista. Ecco il tour 2024 in Italia: concerti e città - Chi è Jimmy Sax Età, vero nome, nazionalità del famoso sassofonista. Ecco il tour 2024 in Italia: concerti e città - Ottime, anzi, favolose notizie per tutti gli appassionati del Jazz, quest‘anno l’Italia farà da cornice a uno degli artisti più rinomati ed energici del panorama musicale internazionale. Chi Parliamo ...

Aou Renato Dulbecco, Sì Cobas chiede bando per mobilità interna - Aou renato Dulbecco, Sì Cobas chiede bando per mobilità interna - "Con la delibera N. 550/2024 del 10/05/2024 si è deliberato il nuovo regolamento di mobilità di Aou renato Dulbecco. Come Si Cobas Calabria chiediamo che ...