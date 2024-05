“Una volta papà mi disse | ‘Lesbica di m****’ - solo dopo anni di battaglie i miei hanno accettato chi sono”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 17 maggio 2024) A Fanpage.it Rose, 28enne romana, racconta il percorso intrapreso per accettare e vivere liberamente la sua omosessualità. Il 17 maggio ricorre la Giornata Internazionale contro l'omolesbobitransfobia, una data fondamentale per le persone LGBTQAI+ per rivendicare la necessità di lottare sempre contro le discriminazioni e per chiedere maggiori tutele.