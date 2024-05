Si allentano i limiti ai pannelli solari nei campi | ecco chi potrà andare avanti e chi no

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 17 maggio 2024) La nuova versione del decreto Agroalimentare riapre il varco alla possibilità di installare impianti fotovoltaici a terra nei terreni ad uso agricolo. Gli impianti per i quali sono stati avviati iter autorizzativi, ad esempio, possono essere realizzati in base alle norme precedenti all’entrata in vigore del decreto legge.