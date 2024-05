Il postino Ian Wills scambiato per Jason Momoa | “Le donne vogliono toccarmi i capelli - mia moglie è gelosa”

(Di venerdì 17 maggio 2024) C'è undi 52 anni inglese che è identico a. Si tratta di Ianche per la somiglianza con l'attore hawaiano, è costantemente fermato dae fan che chiedono autografi o di accarezzare i suoi. I due, poi, si sono anche incontrati e il divo lo ha riconosciuto come suo sosia.

