Il mondo è già in guerra - stiamo tornando alla corsa agli armamenti | parla il candidato M5S in U - Biggeri

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ugo, lei è uno dei fondatori di Banca Etica e oggi si candida alle europee nella circoscrizione Nord-Est: perché ha scelto proprio il Movimento 5 Stelle? “Perché nel Movimento ho trovato interessemia candidatura che è stata proposta dal Presidente Giuseppe Conte. Inoltre, c’è stata una grande disponibilità all’ascolto, qualità questa assolutamente non scontata in politica, dei contributi al programma sulla finanza etica, la cooperazione internazionale e l’economia sociale, temi che mi stanno molto a cuore”. Teme che la sua candidatura sia stata utilizzata in modo strumentale in questa lotta ad assicurarsi i “pacifisti della prima ora” che oggi, tra molti partiti, sembrano andare tanto di moda? “No, questo non lo temo perché a differenza di altri partiti il Movimento 5 Stelle ha una posizione chiara, consolidata e coerente sul tema della ...

