I candidati seguono Unindustria Viabilità e welfare - le grandi proposte Massari | Un manager della mobilità Tarquini | Asili e alloggi a Mancasale

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Ci aspettiamo molto, perché molto si può fare con una realtà come la nostra". La presidente diRoberta Anceschi ha accolto così ieri pomeriggio nella Sala degli specchi del teatro Valli isindaco all’incontro che l’associazione ha organizzato in vista delle elezioni di giugno. Davanti a circa 200 persone hanno risposto presente Marcoper il centrosinistra, Giovanniper il centrodestra, Fabrizio Aguzzoli di Coalizione Civica, Paola Soragni del Movimento per Reggio, Gianni Tasselli di Reagire e Fabio Adelgardi in vece di Giuliana Reggio per Alleanza civica. Assente dell’ultim’ora Hasbi Vladimir Sabillòn di Pane, pace e lavoro. L’evento è stato aperto da Anceschi, portavoce delle richieste di: "Chi amministrerà dovrà accrescere l’attrattività, la ...