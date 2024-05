Premiato Domenicali Fra i ricordi e il futuro | Il Gp da recuperare? Ne parleremo presto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 17 maggio 2024) Prima la mattinata a teatro per l’incontro con gli studenti. Poi nel tardo pomeriggio la consegna della ‘Chiave della città’ in Municipio. Giornata piena nella sua Imola ieri per Stefano, presidente e amministratore delegato della Formula 1. "Un grande imolese che ha reso orgogliosa la città", nelle parole del sindaco Marco Panieri, che gli ha consegnato il riconoscimento nella sala del Consiglio comunale. "Rimarrò legato per sempre a questo territorio – assicura–. Imola rappresenta qualcosa di speciale e ne vado orgoglioso. L’accento resta uguale, anche se ormai parlo più inglese che italiano". Il Gp è ormai alle porte. "Speriamo di avere un weekend di gioia e condivisione – l’auspicio del numero uno del Circus –. La F1 fa lavorare persone e deve essere uno stimolo a investire. Il mondo ci impone di guardare avanti e non ...