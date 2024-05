Il ringraziamento ai Vigili del Fuoco

(Di venerdì 17 maggio 2024) Al teatro Alighieri ieri mattina sono stati ricordati i drammatici giorni dell’alluvione e l’impegno di chi, in quei giorni, si è prodigato per salvare le persone in difficoltà . Dopo il concerto della banda nazionale deidelè stata conferita la cittadinanza onoraria a Carlo Dall’Oppio, attualmente Capo del Corpo nazionale deidel. "Dall’Oppio, emiliano romagnolo, quando si verificò l’emergenza rivestiva l’incarico di direttore regionale deideldell’Emilia Romagna e ha coordinato i soccorsi assieme alle squadre didelarrivati anche da tutta Italia per arginare una situazione di particolare emergenza, grazie alla sua lunga esperienza ‘sul campo’ coordinò con efficacia centinaia di uomini e mezzi ...

Da ieri sera i Vigili del fuoco di Verona hanno effettuato circa 50 interventi per allagamenti e smottamenti che hanno colpito in particolare la zona dell’est sud/est Veronese. Non risultano persone ferite. Tra i comuni più colpiti: San Bonifacio, ...

Pensionato inghiottito dalle acque della roggia in piena. Riprese le ricerche - Pensionato inghiottito dalle acque della roggia in piena. Riprese le ricerche - Cantù Carrista dei Bentransema disperso da ieri pomeriggio: era su un ponte pedonale crollato per la piena del Serenza. I vigili del fuoco hanno ripreso le ricerche all’alba Sono riprese all’alba le r ...

Crolla il ponticello e cade nel fiume, uomo disperso in un torrente a Cantù - Crolla il ponticello e cade nel fiume, uomo disperso in un torrente a Cantù - L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima era in compagnia di altre due persone quando è caduta in acqua ed è stata trascinata dalla corrente.

Tragedia sfiorata in un condominio di Saronno: un uomo di 56 anni taglia il tubo del gas per togliersi la vita e poi aggredisce i vigili del fuoco - Tragedia sfiorata in un condominio di Saronno: un uomo di 56 anni taglia il tubo del gas per togliersi la vita e poi aggredisce i vigili del fuoco - Il fatto è accaduto in uno stabile di via San Dalmazio attorno all'1 di stanotte: il 56ienne è stato immobilizzato dagli operatori e poi arrestato dai carabinieri. L'uomo è stato trasportato in codice ...