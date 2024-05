Bombardata una scuola piena di sfollati a Gaza Austin a Gallant | Proteggere i civili prima di un attacco a Rafah

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 maggio 2024 –all’alba unadinel centro di, quattro morti e diversi feriti. Attacchi aerei israeliani anche su case e rifugi da nord a sud della Striscia. È iniziata la nuova giornata di guerra in Medio Oriente. Nuovo tentativo Usa di rallentare l’operazione di terra a: in una telefonata col ministro della Difesa israeliano Yoav, Lloydha sottolineato la “necessità indiscutibile” die garantire il “flusso ininterrotto di aiuti umanitari”di qualsiasi potenziale operazione militare a, afferma il Pentagono. Ma Netanyahu non arretra: “Battaglia cruciale”. Segui la diretta qui sotto ...