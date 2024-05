Anticipazioni Tempesta D’Amore - la puntata di oggi 17 Maggio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 17 maggio 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 17Max comincia a notare strani atteggiamenti tra Vanessa e Carolin. Josie, invece, è molto nervosa in vista dell’esame finale. La polizia perquisisce la sede centrale della Schwarzbach e Markus scopre di essere indagato per falso in bilancio. Convinto che ci sia Christof dietro tutto questo, Markus lo aggredisce. Durante la colluttazione tra i due, accade un tragico ...