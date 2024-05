Superbonus | ok a fiducia in Senato con 101 sì e 64 contrari Il decreto va alla Camera Tutto quello che c’è da sapere per villette e condomini

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Spalmadetrazioni in dieci anni. Taglio al bonus ristrutturazioni. Stop alle compensazioni per le banche. Sono alcune delle novità inserite nel testo del

Il Decreto Superbonus viene approva to nell'Aula del Senato con 101 sì, 64 no, nessun astenuto . Il provvedimento, per il quale il governo ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia , passa ora alla Camera. "Sul Superbonus continuiamo ad avere molte ...

Superbonus: gli effetti della cura Giorgetti sui cantieri edili - superbonus: gli effetti della cura Giorgetti sui cantieri edili - Enea ha pubblicato il nuovo report sull’utilizzo del superbonus (anima energetica) aggiornati al 30 aprile 2024. Crolla il numero delle asseverazioni e degli investimenti ...

Sisma 2012, la ricostruzione: "Superbonus anche per l’Emilia. Risposta al caro-inflazione" - Sisma 2012, la ricostruzione: "superbonus anche per l’Emilia. Risposta al caro-inflazione" - Estesa a Ferrara e ai comuni del cratere la deroga allo stop dello strumento per l’edilizia. Il senatore Balboni (Fratelli d’Italia): "Boccata d’ossigeno per i cittadini, impegno mantenuto".

Bonus ristrutturazioni edilizie al 30%: nuova modifica al TUIR - Bonus ristrutturazioni edilizie al 30%: nuova modifica al TUIR - La legge di conversione del D.L. n. 39/2024, oltre a prevedere disposizioni che riguardano i bonus “maggiori”, ha inserito una modifica al Bonus ristrutturazioni edilizie ...