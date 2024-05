Gli stivali sono le scarpe must della primavera | Chiara Ferragni lancia il trend da seguire

Il messaggio del Papa alla città: "Grazie ai volontari, li ammiro. Attenti al cambiamento climatico" - Il messaggio del Papa alla città: "Grazie ai volontari, li ammiro. Attenti al cambiamento climatico" - Il vescovo Livio Corazza ha letto il testo durante la messa (spostata in Duomo dopo le polemiche). I giovani hanno portato all’altare stivali, una pala, la Madonna del Fango e la foto di un ragazzo sp ...

Gli stivali per la primavera 2024 - Gli stivali per la primavera 2024 - stivali in primavera Assolutamente sì, a patto che siano senza tacco o col tacco basso e in tessuti leggeri: ecco quali sono i modelli must del momento.

Lavoro nero, il racconto degli operai: "Non sapevamo che c’era l’aviaria" - Lavoro nero, il racconto degli operai: "Non sapevamo che c’era l’aviaria" - Prosegue il processo sulle opere di bonifica allo stabilimento Eurovo, gli imputati sono in tutto sei. Gli addetti: "Nessuno ci aveva informati. Indossavamo tute e stivali già utilizzati nei turni pre ...