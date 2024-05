Niente Ascolti tv dell’ Auditel in Italia: la sospensione durerà fino a lunedì 29 aprile per motivi sindacali. Niente Ascolti tv fino a lunedì: le ragioni (credits @Il Fatto Quotidiano) – Ilcorrieredellacitta.comItalia senza Ascolti Auditel fino ...

Meno dinosauri e più valori occidentali, stop ai cellulari in classe e un ritorno al libro e alla scrittura. Queste le parole del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante un'intervista a Futuro Direzione Nord. L'articolo ...

Solo nell'ultima legislatura l'Unione ha varato grandi pacchetti di norme, come l'AI Act sull'intelligenza artificiale. Ma il tema resta marginale nei manifesti per il voto dell'8 e 9 giugno

Come si applica un codice sconto Wondershare - Come si applica un codice sconto Wondershare - cosa è possibile acquistare su Wondershare Creata nel 2003 ... a chi ha intenzione di acquistare software che diano un impulso alla creatività, con programmi come UniConverter e PixStudio. Altri, ...

Cosa dicono i programmi elettorali per le Europee sulle donne e le questioni di genere - cosa dicono i programmi elettorali per le Europee sulle donne e le questioni di genere - Abbiamo analizzato i programmi per le Europee dei principali partiti italiani: ecco cosa abbiamo trovato su donne e questioni di genere ...

Terra Amara stasera, 17 maggio, cosa accadrà nella soap di Canale 5 - Terra Amara stasera, 17 maggio, cosa accadrà nella soap di Canale 5 - Terra Amara torna stasera 17 maggio. cosa accadrà nei due episodi inediti in onda in prime time su Canale 5 Scopriamolo insieme.