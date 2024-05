Leo | Testi unici fiscali al via in due tempi | il varo prima dell’estate - l’entrata in vigore dopo il 2025

In ottica di semplificazione e trasparenza delle norme fiscali ha preso il via la consultazione pubblica dell’Agenzia delle Entrate per le proposte di riordino delle norme fiscali in testi unici . Fino al 13 maggio 2024, professionisti, accademici e ...

Empoli, 9 maggio 2024 – La polizia municipale dell’Empolese Valdelsa è in cerca di testimoni che possano fornire informazioni utili in merito a un incidente stradale, avvenuto domenica scorsa intorno alle 15,25 in via Carrucci, all'intersezione con ...

Il capo dello stato vuole sottrarsi dalle polemiche sulla riforma cara alla premier: non interverrà fino a quando i testi non saranno legge. Il prossimo snodo: la giustizia. Storia del rapporto comple ...

Bari-Ternana 1-1, le pagelle: Pereiro trascina la Ternana, Lucchesi a testa alta Casasola e Distefano due errori pesantissimi - Bari-Ternana 1-1, le pagelle: Pereiro trascina la Ternana, Lucchesi a testa alta Casasola e Distefano due errori pesantissimi - IANNARILLI 6 il Bari tira pochissime volte in porta, c’è in realtà poco da fare per lui anche nel secondo tempo. Un unico intervento, su tiro pericoloso, quando gli sfugge per ...

Fisco: Leo, testi unici verso prossimi consigli dei ministri - Fisco: Leo, testi unici verso prossimi consigli dei ministri - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - 'In uno dei prossimi consigli dei ministri portiamo i nove decreti legislativi. Poi ci sara' l'iter parlamentare ma siamo confidenti che prima della pausa ...