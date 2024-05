Uso suo sperma per inseminazione artificiale | presunto figlio accusa ginecologo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 17 maggio 2024) Unè statoto di aver utilizzato il suoper un’che avrebbe portato alla nascita delNell’estate del 2022 un rapporto del programma VRT NWS Terzake avrebbe fatto emergere l’ipotesi che un, dell’ex ospedale Sint-Rembert di Torhout avrebbe potuto far uso del proprioper effettuare una fecondazionenegli anni ’80. Un retroscena che ha fatto subito partire delle indagini della Procura della città belga. Il medico è stato sottoposto a ricorrenti interrogatori, durante i quali ha negato imperterrito ogni. L’assenza di prove sufficienti, però, ha portato per le lunghe questa inchiesta, al punto che questo non è stato obbligato a ...