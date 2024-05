Il sindaco Panieri | Sarà il Gp del rilancio con dedica a Senna E il tifo è per la Ferrari

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Il Gran premio del, nel nome di Ayrton". Anche nelle parole delMarco, il ritorno della Formula 1 a Imola è scandito da due anniversari: il primo dell’alluvione dello scorso maggio e il 30esimo della morte del campione brasiliano., il Gran premio di Formula 1 torna in città dopo il rinvio del 2023 causa alluvione. È la gara della ripartenza... "Un ritorno molto importante non solo in termini economici, ma anche sociali. E che soprattutto premia una voglia dimai spenta. Quei ragazzi con la bandierasulla canoa, nei giorni dell’alluvione dello scorso anno, rappresentano al meglio lo spirito emiliano-romagnolo: ripartire dopo le difficoltà con ancora maggiore energia, e con sempre più ...

