Vogliamo aiutare chi ha sofferto tanto

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Ricordare è fare la storia e stare vicino ai territori. Ho notato come il documentario ha messo le persone al centro e questo ci accomuna: è anche il focus della nostra cooperativa". Sono le parole di Gianni Lombardi, vicepresidente di Bcc, banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese, che ha reso possibile la realizzazione del docufilm Ho visto il finimondo. Lombardi, avete creduto subito in questo lavoro. "Sì, sostenere il documentario è un modo per stare vicini al territorio. Ricordare è importante, così come trasmettere agli altri quello che non hanno visto e in molti casi non possono neppure immaginare. Poi è anche un modo per continuare a stare vicino a chi hae per ringraziare tutti i volontari e le persone che hanno aiutato". I territori in cui voi operate sono stati proprio i più feriti dall’alluvione. "Siamo presenti in 65 ...