Spinelli e i 40mila euro a Toti | Glieli ho dati - ma non ha fatto niente

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 maggio 2024) I 40 milaa Giovanni“li ho”, perché “si era interessato, “perché si era mosso, non haperò si è mosso, ha telefonato, ha. Si era interessato ma è tutto regolare, tutto dichiarato, tutto ufficiale”. Lui si rivolgeva al presidente della Liguria “così come mi rivolgevo a Burlando (ex governatore ed ex ministro del Pd) quando avevo problemi”. Il lui in questione è Aldo, che a verbale davanti ai magistrati nell’interrogatorio di garanzia di lunedì scorso ha ammesso candidamente i contributi al governatore. Pagato anche il festival dei Fiori “Le cose elettorali le ho sempre date a lui (, ndr), abbiamoil Festival della Scienza, abbiamoil Festival dei Fiori, abbiamo ...