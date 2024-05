(Di venerdì 17 maggio 2024)all'per. L'annoporta con sé importanti novità per l', l'imposta sul reddito delle persone fisiche. La riforma, varata dal Governo Meloni, si propone di semplificare il sistema fiscale, ridurre il carico fiscale per i redditi medio-bassi e aumentare l'equità. Questafornisce una panoramica dettagliata...

Sabato 8 giugno d alle 15 alle 23 e domenica 9 giugno d alle 7 alle 23 si voterà per le elezioni europee 2024 . L'Italia è divisa in cinque circoscrizioni ed e legge rà 76 eurodeputati: ecco Come funziona la legge elettorale , Come esprimere fino a tre ...

Probabili Formazioni Serie A 2023 / 2024 : ecco come scenderanno in campo le venti squadre Con l’avvio del massimo campionato italiano, anche per la stagione 2023 /24, i fantallenatori, settimana per settimana, schierano la loro squadra al Fantacalcio ...

Le linee guida dell’associazione: formazione di talenti e città attrattiva - Le linee guida dell’associazione: formazione di talenti e città attrattiva - Unindustria promuove investimenti in industria, formazione e ospitalità a Reggio Emilia secondo il documento 'Reggio Emilia città attrattiva'. Priorità per tangenziali, mobilità sostenibile, welfare e ...

Salvini ‘lancia’ il sindaco: "Grazie alla guida di Alan c’è un prima e un dopo. Ora Ferrara ha identità" - Salvini ‘lancia’ il sindaco: "Grazie alla guida di Alan c’è un prima e un dopo. Ora Ferrara ha identità" - Il segretario della Lega e vicepremier presenta il libro in sala ex Refettorio. Con lui lo stato maggiore del Carroccio e la squadra in corsa per giugno. "Anche grazie alle nostre battaglie ci siamo r ...

Guida completa all'IRPEF 2024 per lavoratori dipendenti: ecco scaglioni, bonus e tasse - guida completa all'IRPEF 2024 per lavoratori dipendenti: ecco scaglioni, bonus e tasse - Arriverà fino a 260 euro l’anno per i lavoratori e i pensionati con un reddito medio il beneficio della nuova curva Irpef disegnata dal governo per il 2024 ...