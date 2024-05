Asia e Simone | sincerità e libertà nel rapporto tra figlia e padre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nella prima puntata di “X, Y, Z Generazioni a confronto”, vi presentiamo. Nonostante a volte le idee siano diverse, lae ladi essere se stessa sono le cose più importanti per. Ma attenzione a non fare a papàuna domanda in particolare: “Papà, posso uscire con qualcuno?”. “X, Y, Z Generazioni a confronto” affronta i temi della scuola, dell’attualità, delle relazioni e dell’inclusività, per un confronto sincero tra generazioni. L’obiettivo? Usare la telecamera per abbattere le barriere di comunicazione in famiglia, puntando l’attenzione su una fase critica della vita dei giovani studenti e altrettanto enigmatica per i genitori. Il progetto è ideato dall’agenzia di comunicazione Studio Belive per iSchool Bergamo, la scuola paritaria secondaria ...