Regina Elisabetta, la diretta. Carlo III domani proclamato Re, oggi il discorso in tv (Di venerdì 9 settembre 2022) Elisabetta II è morta, un capitolo di storia si chiude. Il Regno Unito, i Paesi dell'ex impero britannico e il mondo dicono addio in un clima di profonda commozione alla Regina dei record,... Leggi su ilmattino (Di venerdì 9 settembre 2022)II è morta, un capitolo di storia si chiude. Il Regno Unito, i Paesi dell'ex impero britannico e il mondo dicono addio in un clima di profonda commozione alladei record,...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - alessiodesiena : RT @LiveSpinoza: La regina Elisabetta ha scelto un modo molto più dignitoso dell'account TikTok per uscire di scena. [@pirata_21] - Barbara75096831 : RT @RaiNews: Sono dedicate alla scomparsa delle Regina Elisabetta, alla sua vita, alla sua figura le prime pagine dei giornali in edicola,… -