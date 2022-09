Il Truman Show di casa Ferragnez (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sui social Chiara Ferragni pubblica alcuni video di momenti intimi con il figlio Leone dalle telecamere di casa. Al di là dei giudizi morali, l’ininterrotta condivisione è un passo avanti verso una società alla Grande Fratello, nella quale gli unici comportamenti spontanei sono quelli di bambini inconsapevoli Leggi su wired (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sui social Chiara Ferragni pubblica alcuni video di momenti intimi con il figlio Leone dalle telecamere di. Al di là dei giudizi morali, l’ininterrotta condivisione è un passo avanti verso una società alla Grande Fratello, nella quale gli unici comportamenti spontanei sono quelli di bambini inconsapevoli

sunvarry94s : The Truman Show ha camminato affinché ch1ar4 f3rr4gn1 potesse correre - prelemiheart : Commendatore Fratini sto per inviarle una serie di materiale riguardante una serie di persone decerebrate che insin… - pipippapero : RT @EntropicBazaar: @pipippapero Posso dire che mi sembra tutto un Truman Show? - EntropicBazaar : @pipippapero Posso dire che mi sembra tutto un Truman Show? - Scorpioninthes3 : @asiasinasce Condivido il tuo pensiero…e aggiungo sarà salutare vivere in un continuo “the Truman show”? -