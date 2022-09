Reati ambientali | 3 denunciati a Palma Campania e Tufino

(Di venerdì 2 settembre 2022) Nell’ambito di una serie di controlli dei carabinieri, sono state denunciate tre persone, tra, nel Napoletano, per. A, comune a Nord di Napoli, i Carabinieri hanno accertato la presenza di uno stoccaggio di rifiuti speciali pari a circa 20 metri cubi in un’area di 1.400 metri quadrati,

Reati ambientali: stoccaggio e trasporto di rifiuti speciali, denunciate 3 persone nel napoletano Terra dei fuochi, illeciti ambientali in provincia di Caserta e Napoli: circa 550 mila euro di sanzioni, denunce e sequestri ...Sequestrata un'attività commerciale di oltre 15 mila mq, con la confisca di 40 autoveicoli e la denuncia di due persone per più reati ambientali MONDRAGONE/CASTEL VOLTURNO – Unità operative dell'Eserc ...