Milan | Gazzetta | “Con il Sassuolo non si cambia marcia di bomber”

Milan, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, il Milan deve davvero mettere il turbo con il Sassuolo per mettere le cose in chiaro. "ento giorni sono tanti, eppure un po' sembra ieri. Pioli è ancora on fire, il suo Milan è sempre in testa – anche se in compagnia di altre cinque squadre – e lì davanti segnano quei due. Rafael Leao e Olivier Giroud si sono rimessi all'opera sabato col Bologna, giusto in tempo per presentarsi con il piede caldo a una ricorrenza speciale: gli scherzi del destino (e del computer della Lega di A) hanno confezionato un altro Sassuolo-Milan a cento giorni esatti dalla partita scudetto, il pomeriggio più lungo della storia recente rossonera. Quel 22 maggio, a dare il via alla festa erano stati proprio loro: Leao era una moto ...

