Ascolti TV 28 agosto 2022 | La dama velata 17% | si rivince a Reazione a Catena 27 3%

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 29 agosto 2022) Come sono andati glitv di ieri 28? L'ultima domenica diè volata via e Rai e Mediaset hanno regalato tantissimi contenuti televisivi ai propri spettatori. Sono tornati ad essere alti i riscontri prodotti da, specie con la vincita degli attuali campioni del momento. I Tre allo Spiedo, dopo un salvataggio insperato sono riusciti ad accedere alla finalissima, incassando un bel montepremi. In prima serata invece, il canale più frequentato è risultato essere quello di Rai 1 con la replica de LaTV ieri 28Prime Time, ancora vincente la replica de LaNella fascia del Prime Time non sono mancati contenuti ...