LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 5 km al traguardo, tutto pronto per la volata di gruppo (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE DALLE 11.30 16.54 Sono 5 i km al traguardo! Iniziano a formarsi i treni, c’è anche la Jumbo-Visma. 16.50 Restringimento di strada, l’Alpecin si mette in testa al gruppo compatto. 16.47 Ripresi ora i fuggitivi a 10 km dal traguardo! 16.44 I fuggitivi provano a non mollare sino all’ultimo secondo disponibile di vantaggio. 16.40 I tre della Ineos Grenadiers tornano in gruppo. 16.38 UNA CADUTA PER IL TEAM INEOS! Sivakov e soprattutto Carapaz e Rodriguez coinvolti: si sono rialzati, sono ripartiti, sembra essere tutto ok. I tre stanno riportandosi sulla ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE DALLE 11.30 16.54 Sono 5 i km al! Iniziano a formarsi i treni, c’è anche la Jumbo-Visma. 16.50 Restringimento di strada, l’Alpecin si mette in testa alcompatto. 16.47 Ripresi ora i fuggitivi a 10 km dal! 16.44 I fuggitivi provano a non mollare sino all’ultimo secondo disponibile di vantaggio. 16.40 I tre della Ineos Grenadiers tornano in. 16.38 UNA CADUTA PER IL TEAM INEOS! Sivakov e sopratCarapaz e Rodriguez coinvolti: si sono rialzati, sono ripartiti, sembra essereok. I tre stanno riportandosi sulla ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 80 km al traguardo in 7 in fuga con 2 minuti di vantaggio -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 60 km al traguardo in 7 in fuga con meno di un minuto di vantag… - velorbola : RT @Eurosport_IT: VIA! ???? Parte la 3ª tappa de La Vuelta di Spagna: segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT ed - Eurosport_IT : VIA! ???? Parte la 3ª tappa de La Vuelta di Spagna: segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT ed… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Bundesliga #Liga… -