Studenti fuori sede e diritto di voto: 5 milioni di potenziali astensionisti (Di sabato 20 agosto 2022) Alle elezioni del 25 settembre quasi 5 milioni di persone dovranno spostarsi dalla città in cui abitano per poter votare. Sono i fuorisede, una categoria di Studenti e lavoratori che vivono in una città diversa da quella in cui hanno la residenza. L'Italia è tra gli unici paesi europei (insieme solamente a Malta e Cipro) dove non esiste una legge che permetta ai fuori sede di votare dalla città in cui studiano o lavorano abitualmente. Questo si traduce in spostamenti dispendiosi a livello di tempo e denaro, che in molti casi sfociano nella rinuncia involontaria al voto. Le elezioni 2022 si svolgeranno in un periodo particolarmente impegnativo per gli universitari a causa delle sessioni straordinarie di esami e lauree. Ma l'impedimento più rilevante sono i prezzi dei ...

