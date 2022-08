Porsche 911 GT3 RS | l’animale da pista è tornato

(Di venerdì 19 agosto 2022) Fra le varie versioni della mitica911, la GT3 RS è la stradale più estrema di tutte, nata espressamente per essere spremuta senza pietà fra i cordoli di una. L’ultima edizione della GT3 RS conferma i suddetti intenti, alzando l’asticella delle performance e del piacere di guida a un livello inedito. Sotto al cofano posteriore c’è il leggendario motore boxer a 6 cilindri: in questa versione atmosferica da 4 litri eroga 525 CV di potenza massima – chiamati a spingere un peso a secco di 1.450 kg – e si abbina al cambio doppia frizione sette marce con rapporti accorciati. La meccanica consente uno scatto da 0 a 100 all’ora da 3,2 secondi e una velocità massima di 296 km/h. Dal volante, tramite quattro selettori circolari, è possibile regolare le sospensioni, la risposta del torque vectoring del differenziale, il controllo di ...

ignazirabboni : RT @ignazirabboni: Porsche 911 TURBO S 2020 | La perfezione (o quasi) esiste... - ignazirabboni : Porsche 911 TURBO S 2020 | La perfezione (o quasi) esiste... - _autoblog : Porsche 911 GT3 RS: nata per correre - _autoblog : Porsche 911 GT3 RS: le immagini ufficiali - avespartacus : RT @Motor1italia: ?? Lo specialista americano Singer riporta in vita la Porsche 911 Cabriolet 964 con motore 3.8 biturbo e un mix di classic… -

...ha presentato al mondo la nuovaGT3 RS, la sportiva derivata direttamente dalla versione da competizione che ha raccolto successi in tutto il globo. La rilevanza attribuita daal ...Esattamente come l'italiano che tra una foto in barca a Porto Cervo ed un'altra al volante di unaera riuscito a ingannare più di una donna. Accoltella 22enne: "E' mia moglie, l'ho ...Sono state diffuse le figure relative all'ultimo modello dello storico costruttore tedesco, derivato direttamente dagli esperimenti su pista ...Truffatore italiano di Tinder: Andrea, 42enne piemontese denunciato da dieci delle sue vittime. Si fingeva un ricco ereditiere ma erano tutte bugie.