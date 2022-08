Juventus, Sky: “Ecco Kostic, non convocato per la Supercoppa Europea” (Di martedì 9 agosto 2022) Juventus Kostic- La Juventus continua la sua preparazione nonostante tutte le preoccupazioni che colpiscono Allegri. La sconfitta contro l’Atletico Madrid avvia qualche campanello d’allarme per i Bianconeri. La Juventus continua ad agire sul mercato, dopo un precampionato iniziato e terminato con il freno a mano tirato. La sconfitta contro l’Atletico Madrid per 4-0 preoccupa molto Allegri che, come comunicato anche dalla società ha bisogno di un mediano e di un esterno, urgentemente. Per la mediana si contratta sempre per Paredes, se Fabian Ruiz parte in direzione Parigina, l’Argentino si unirà ai Bianconeri. Per la fascia sinistra, il mister Toscano è stato subito accontentato, arriverà dall’Eintraicht Francoforte: Filip Kostic. Il giocatore Serbo era già vicino alla Juventus nella ... Leggi su seriea24 (Di martedì 9 agosto 2022)- Lacontinua la sua preparazione nonostante tutte le preoccupazioni che colpiscono Allegri. La sconfitta contro l’Atletico Madrid avvia qualche campanello d’allarme per i Bianconeri. Lacontinua ad agire sul mercato, dopo un precampionato iniziato e terminato con il freno a mano tirato. La sconfitta contro l’Atletico Madrid per 4-0 preoccupa molto Allegri che, come comunicato anche dalla società ha bisogno di un mediano e di un esterno, urgentemente. Per la mediana si contratta sempre per Paredes, se Fabian Ruiz parte in direzione Parigina, l’Argentino si unirà ai Bianconeri. Per la fascia sinistra, il mister Toscano è stato subito accontentato, arriverà dall’Eintraicht Francoforte: Filip. Il giocatore Serbo era già vicino allanella ...

