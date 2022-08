Rocco Casalino non parteciperà alle parlamentarie del M5S (Di lunedì 8 agosto 2022) Niente candidatura alle prossime parlamentarie M5S per Rocco Casalino. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, citando fonti autorevoli del Movimento, lo spin doctor dell’ex premier Giuseppe Conte sarebbe stato fino all’ultimo indeciso e poi ha rinunciato. Lo spin doctor dell’ex premier Conte, Rocco Casalino, non ha presentato la candidatura alle parlamentarie del M5S Rocco Casalino, nelle ultime ore, si sarebbe confrontato sul tema della sua possibile partecipazione alle parlamentarie con diversi esponenti del M5S. In un primo momento, l’ex portavoce di Conte ai tempi di Palazzo Chigi era convinto di scendere in campo, ma in questi ultimi giorni ha prevalso la voglia di continuare ad ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 agosto 2022) Niente candidaturaprossimeM5S per. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, citando fonti autorevoli del Movimento, lo spin doctor dell’ex premier Giuseppe Conte sarebbe stato fino all’ultimo indeciso e poi ha rinunciato. Lo spin doctor dell’ex premier Conte,, non ha presentato la candidaturadel M5S, nelle ultime ore, si sarebbe confrontato sul tema della sua possibile partecipazionecon diversi esponenti del M5S. In un primo momento, l’ex portavoce di Conte ai tempi di Palazzo Chigi era convinto di scendere in campo, ma in questi ultimi giorni ha prevalso la voglia di continuare ad ...

