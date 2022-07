Ormai prossimo lo Xiaomi 12T Pro: cosa potrebbe offrire? (Di mercoledì 27 luglio 2022) Xiaomi aggiunge un nuovo membro alla serie Xiaomi 12T, ovvero Xiaomi 12T Pro ,apparso nel database IMEI con il nome del modello “22081212UG”. Questo significa che il nuovo device del produttore cinese è pronto al lancio a livello internazionale. Le specifiche esatte non sono ancora disponibili, ma sono trapelate in Rete alcune informazioni sul prossimo dispositivo premium della nuova linea dei dispositivi di alta gamma. È molto probabile che questo smartphone venga rilasciato alla fine di settembre di quest’anno in Cina ed in altre aree del mondo, e forse potrebbe essere rinominato Redmi K50S Pro. Inoltre, in aggiunta a tale dispositivo dovrebbe arrivare anche il Redmi K50S e il POCO M5. Andiamo a vedere insieme qualche informazione sul piano tecnico del prossimo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022)aggiunge un nuovo membro alla serie12T, ovvero12T Pro ,apparso nel database IMEI con il nome del modello “22081212UG”. Questo significa che il nuovo device del produttore cinese è pronto al lancio a livello internazionale. Le specifiche esatte non sono ancora disponibili, ma sono trapelate in Rete alcune informazioni suldispositivo premium della nuova linea dei dispositivi di alta gamma. È molto probabile che questo smartphone venga rilasciato alla fine di settembre di quest’anno in Cina ed in altre aree del mondo, e forseessere rinominato Redmi K50S Pro. Inoltre, in aggiunta a tale dispositivo dovrebbe arrivare anche il Redmi K50S e il POCO M5. Andiamo a vedere insieme qualche informazione sul piano tecnico del...

