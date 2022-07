Enrico Mentana | ricordate De Masi? | il sospetto sulla telefonata Draghi - Grillo

(Di domenica 24 luglio 2022)di. Il direttore del Tg di La7 torna a parlare della crisi di governo. Qualcosa al giornalista non torna e su Facebook dà una sua versione dei fatti: 'Viil caso De, il racconto del professore a cui sarebbe ...

5Alessia : RT @staplica: Enrico Mentana ha pensato bene di farci sapere il parere di Elodie, nota politologa di fama internazionale, sul programma di… - MasterblogBo : L'informazione della testata giornalistica di LA7 diretta da Enrico Mentana #Attualità #TGLa7 - GiorgiaPremier : RT @Libero_official: Il primo #sondaggio di #Swg per #Mentana incorona ancora la #Meloni, ma le cifre mostrano 'un esito sempre più incerto… - GiorgiaPremier : RT @tempoweb: #Meloni vola nei #sondaggi. #Fratellid'Italia cresce più di tutti. Calenda al bivio #25luglio #iltempoquotidiano https://t.c… - lattuga99 : RT @limubai66: La campagna elettorale conquista la prima serata di La7: dal 1° agosto, oltre alle due puntate lunghe di In Onda (martedì e… -

... Matteo Renzi, Carlo Freccero,Letta, Eugenio Scalfari, Myrta Merlino, Franco Di Mare, Luca Bianchini, Luigi Bisignani, Vittorio Feltri, Enzo Golino, Marco Damilano,, Marina ...... su spazi molto più ampi del vecchio. Sempre alla Foce, ma alla fine degli anni Ottanta, ...del Sopranis, nei Caruggi di Genova; Nino di Sestri Ponente e poi Corrado che, credo, abbia un ...Secondo il sondaggio realizzato da SWG per La7, andato in onda questa sera nel Tg di Enrico Mentana, queste sono le intenzioni di voto degli italiani alle politiche del 25 settembre. FRATELLI D’ITALIA ...Il sondaggio politico Swg del 25 luglio realizzato per il telegiornale di Mentana segnala il boom di Giorgia Meloni, che stacca il Pd di Letta ...