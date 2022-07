Quando ricomincia la scuola? Le date regione per regione (Di giovedì 21 luglio 2022) Mentre gli studenti di tutta Italia si stanno godendo le vacanze estive, le Regioni hanno pubblicato i calendari per il prossimo anno scolastico 2022/23. Tante ancora le incognite legate alla nuova ondata di Covid-19, e in molti temono che le date per la ripartenza della scuola a settembre possano slittare. Per ora, però, tutto tace e ogni singola regione ha stabilito il suo calendario scolastico: a parte le festività nazionali, uguali per tutti, infatti, ognuna può decidere autonomamente l’inizio e il termine delle attività didattiche, eventuali ponti e altre ricorrenze. Vi raccomandiamo... Dote scuola 2022/23, da 300 a 2000 euro a figlio: come fare richiesta regione Lombardia stanzia 43 ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 21 luglio 2022) Mentre gli studenti di tutta Italia si stanno godendo le vacanze estive, le Regioni hanno pubblicato i calendari per il prossimo anno scolastico 2022/23. Tante ancora le incognite legate alla nuova ondata di Covid-19, e in molti temono che leper la ripartenza dellaa settembre possano slittare. Per ora, però, tutto tace e ogni singolaha stabilito il suo calendario scolastico: a parte le festività nazionali, uguali per tutti, infatti, ognuna può decidere autonomamente l’inizio e il termine delle attività didattiche, eventuali ponti e altre ricorrenze. Vi raccomandiamo... Dote2022/23, da 300 a 2000 euro a figlio: come fare richiestaLombardia stanzia 43 ...

