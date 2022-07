Ostia, il linguista Luca Serianni investito mentre attraversava la strada: è in coma irreversibile (Di lunedì 18 luglio 2022) È stato investito ad Ostia il linguista e filologo Luca Serianni. Il 74enne si trova ora in coma irreversibile. Serianni stava attraversando la strada all’incrocio fra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri quando è stato travolto da un’auto. Alla guida del veicolo – una Toyota Yaris – c’era una donna di 52 anni, che si è fermata a prestare soccorso. L’incidente, le cui dinamiche saranno accertate dalle indagini della polizia locale, è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino. Fin da subito le condizioni di Serianni sono parse gravissime. Dopo essere stato trasportato d’urgenza al Grassi di Ostia, il linguista è stato trasferito all’ospedale San Camillo. La carriera dello ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) È statoadile filologo. Il 74enne si trova ora instava attraversando laall’incrocio fra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri quando è stato travolto da un’auto. Alla guida del veicolo – una Toyota Yaris – c’era una donna di 52 anni, che si è fermata a prestare soccorso. L’incidente, le cui dinamiche saranno accertate dalle indagini della polizia locale, è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino. Fin da subito le condizioni disono parse gravissime. Dopo essere stato trasportato d’urgenza al Grassi di, ilè stato trasferito all’ospedale San Camillo. La carriera dello ...

