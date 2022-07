Pakistan: 11 morti per piogge monsoniche in 24 ore (Di giovedì 14 luglio 2022) Undici persone sono morte nelle ultime 24 ore in Pakistan a causa delle inondazioni provocate dalle piogge monsoniche. Il bilancio sale così a 175 vittime, tra cui 51 bambini, a partire dall'inizio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Undici persone sono morte nelle ultime 24 ore ina causa delle inondazioni provocate dalle. Il bilancio sale così a 175 vittime, tra cui 51 bambini, a partire dall'inizio ...

