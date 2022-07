LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: dieci corridori in fuga, presente Giulio Ciccone! Gruppo a 1’45” (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 15.01 Appena passata la prima metà di gara. 14.58 La composizione del drappello di testa quando mancano 90 km all’arrivo: Maximilian Schachmann e Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Kasper Asgreen (Quick Step), Imanol Erviti (Movistar), Simon Geschke (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange), Giulio Ciccone e Mads Pedersen (Trek), Dylan Teuns (Bahrain), Cyril Barthe (B&B). 14.55 Leggera rimonta del Gruppo in questo tramo, margine dei battistrada che torna sotto ai 2?. 14.52 Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) si rialza, rimangono in 10 davanti. 14.49 Maximilian Schachmann è ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 15.01 Appena passata la prima metà di gara. 14.58 La composizione del drappello di testa quando mancano 90 km all’arrivo: Maximilian Schachmann e Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Kasper Asgreen (Quick Step), Imanol Erviti (Movistar), Simon Geschke (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange),Ciccone e Mads Pedersen (Trek), Dylan Teuns (Bahrain), Cyril Barthe (B&B). 14.55 Leggera rimonta delin questo tramo, margine dei battistrada che torna sotto ai 2?. 14.52 Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) si rialza, rimangono in 10 davanti. 14.49 Maximilian Schachmann è ...

