6 mete poco affollate per le vacanze di agosto (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ogni anno la questione è: dove andare in vacanza ad agosto lontano dalla folla? La risposta non è semplicissima, eppure … Abbiamo selezionato sei destinazioni in Europa dove assaporare una vacanza al mare senza folla e senza code. Alcune sicuramente insolite come la costa del Mar Baltico in Estonia, la Costa Vermiglia in Francia, le Isole Incoronate in Croazia e Ksamil, la gemma della riviera albanese. Altre, Giannutri e Minorca che, seppur popolari, riservano ancora un certo mistero da scoprire proprio questa estate. Minorca, l’isola più selvaggia delle Baleari Rifugio accogliente e pure misterioso, Minorca è anche detta l’isola della calma e del relax. Con le sue 80 spiagge e calette, molte delle quali ancora vergini e circondate da fitti boschi di pini e macchia mediterranea, l’isola delle Baleari ha un indubbio fascino magnetico. Imperdibili Cala Turqueta che ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ogni anno la questione è: dove andare in vacanza adlontano dalla folla? La risposta non è semplicissima, eppure … Abbiamo selezionato sei destinazioni in Europa dove assaporare una vacanza al mare senza folla e senza code. Alcune sicuramente insolite come la costa del Mar Baltico in Estonia, la Costa Vermiglia in Francia, le Isole Incoronate in Croazia e Ksamil, la gemma della riviera albanese. Altre, Giannutri e Minorca che, seppur popolari, riservano ancora un certo mistero da scoprire proprio questa estate. Minorca, l’isola più selvaggia delle Baleari Rifugio accogliente e pure misterioso, Minorca è anche detta l’isola della calma e del relax. Con le sue 80 spiagge e calette, molte delle quali ancora vergini e circondate da fitti boschi di pini e macchia mediterranea, l’isola delle Baleari ha un indubbio fascino magnetico. Imperdibili Cala Turqueta che ...

Pubblicità

zazoomblog : Sei mete poco affollate per le vacanze di agosto - #affollate #vacanze #agosto - EuranetPlus : RT @Radio24_news: Grazie all'aereo possiamo raggiungere in poco tempo le mete più ambite. Ma sapete che l'aereo è il mezzo di trasporto che… - EuranetPlus : RT @EuranetplusR24: Grazie all'aereo possiamo raggiungere in poco tempo le mete più ambite. Ma sapete che l'aereo è il mezzo di trasporto c… - Radio24_news : Grazie all'aereo possiamo raggiungere in poco tempo le mete più ambite. Ma sapete che l'aereo è il mezzo di traspor… - EuranetplusR24 : Grazie all'aereo possiamo raggiungere in poco tempo le mete più ambite. Ma sapete che l'aereo è il mezzo di traspor… -