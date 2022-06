(Di martedì 28 giugno 2022) Il 2035 come deadline per la messa aldei motori endotermici è da considerare un successo, considerato che i Paesi non produttori dimobili spingevano per il 2030, se non prima. Tuttavia, l'approccio dell'Europa è stato ideologico, pregiudizievolmente contro l', nel scegliere un'unica tecnologia e chiudere le porte ad altre che avrebbero ridotto l'impronta di CO2 anche del parco circolante. Così, alla vigilia della discussione del Consiglio Ambiente dell'Ue sulla proposta di stop alla vendita dicon motore endotermico dal 2035, il ministro italiano della Transizione ecologica, Roberto, ha parlato con Quattroruote dei temi più caldi del momento. E di che cosa l'Italia vorrebbe portare a casa nella prossima fase di negoziati. Ministro, come la pensa sul voto ...

Pubblicità

infoiteconomia : Bando endotermiche - Cingolani: va bene l'elettrico, ma è urgente eliminare 12 milioni di auto inquinanti - GiannettiMarco : RT @quattroruote: Alla vigilia della discussione del Consiglio Ambiente #Ue sul bando delle endotermiche dal 2035, abbiamo intervistato Rob… - fedepine27 : RT @quattroruote: Alla vigilia della discussione del Consiglio Ambiente #Ue sul bando delle endotermiche dal 2035, abbiamo intervistato Rob… - Pellegrini4R : RT @quattroruote: Alla vigilia della discussione del Consiglio Ambiente #Ue sul bando delle endotermiche dal 2035, abbiamo intervistato Rob… - zazoomblog : Bando endotermiche - Cingolani: va bene lelettrico ma è urgente eliminare 12 milioni di auto inquinanti - #Bando… -

Quattroruote

... dobbiamo, ripeto, togliere di mezzo le auto più inquinanti, sostituendole anche con... noi in Europa possiamo anche decidere di mettere ali motori termici dal 2035, e contiamo pure ...... sono pronti ad alzare le barricate contro il, mentre altri, di scarsa se non nulla ... D'altronde i costruttori si sono ormai convinti di dover abbandonare le motorizzazioni, al punto ... Il bando delle endotermiche: domani Bruxelles torna al centro delle attenzioni del settore - Quattroruote.it Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla normativa dei ...Ma proprio per questo io dico: perché non cominciamo a togliere di mezzo quelle più inquinanti e a mitigare il problema Non sto dicendo che i carburanti sintetici siano la soluzione, ma sono uno degl ...