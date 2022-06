Matrimonio e diritti LGBTQIA+: a che punto siamo (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – ? Il mese di giugno si tinge di arcobaleno per celebrare il Pride Month, il mese dell’orgoglio della comunità LGBTQIA+, un momento di particolare unità e solidarietà organizzato per protestare contro le violenze e le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere a sostegno della parità di diritti civili. ? Nonostante, in Italia, dal 2016 siano state approvate le unioni civili tra persone dello stesso sesso (legge Cirinnà) ci sono ancora moltissimi passi in avanti da fare. ? Secondo un sondaggio di Matrimonio.com lanciato a coppie LGBTQIA+ con data di nozze prevista fino al 2024, l’80% dichiara che i fornitori contattati durante l’organizzazione si stanno dimostrando disponibili nei confronti delle loro richieste. ? Tra i Paesi che hanno recentemente legalizzato i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – ? Il mese di giugno si tinge di arcobaleno per celebrare il Pride Month, il mese dell’orgoglio della comunità, un momento di particolare unità e solidarietà organizzato per protestare contro le violenze e le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere a sostegno della parità dicivili. ? Nonostante, in Italia, dal 2016 siano state approvate le unioni civili tra persone dello stesso sesso (legge Cirinnà) ci sono ancora moltissimi passi in avanti da fare. ? Secondo un sondaggio di.com lanciato a coppiecon data di nozze prevista fino al 2024, l’80% dichiara che i fornitori contattati durante l’organizzazione si stanno dimostrando disponibili nei confronti delle loro richieste. ? Tra i Paesi che hanno recentemente legalizzato i ...

