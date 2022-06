Metodo Lukaku Big Rom all' Inter? Ecco cosa c' è dietro davvero al colpo dell' estate

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) Da dicembre ad oggi, ovvero dall'vista in cui annunciava il pentimento e la volontà di tornare all'all'ormai probabile ritorno, Romeluha dimostrato due cose. La prima è che nel calciomercato tutto è possibile, e più o meno questo era un dato di fatto. La seconda è che tutto è possibile se il calciatore vuole renderlo tale. Quanto ha fatto il belga per tornare a Milano non si era infatti mai visto e può fare scuola: se un calciatore ceduto per 115 milioni ad un ingaggio quasi raddoppiato (da 7,5 a 12 milioni più 2 di bonus) riesce a tornare alla base dopo una sola stagione, in prestito per una cifra di fatto simbolica, vuol dire che chiunque può andare ovunque, qualsiasi sia la situazione contrattuale.ha apparecchiato una trattativa più facile da chiudere che da far saltare. È ...