Approvata la norma sulla governance dell’Autorità per la Laguna, Brunetta: “Soluzione equilibrata” (Di giovedì 16 giugno 2022) VENEZIA – Il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, esprime la sua “personale soddisfazione” per la norma sulla governance dell’Autorità per la Laguna – Nuovo magistrato alle acque contenuta nel decreto legge ‘infrastrutture e trasporti’ approvato ieri dal Consiglio dei ministri. “Una Soluzione equilibrata, frutto dell’impegno del ministro Enrico Giovannini, che ringrazio, assieme al presidente Draghi e a tutti i colleghi di governo, e dell’intesa tra le forze politiche della maggioranza, per cui non ho mai smesso di adoperarmi”, afferma Brunetta sui suoi canali social. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 16 giugno 2022) VENEZIA – Il ministro della pubblica amministrazione, Renato, esprime la sua “personale soddisfazione” per laper la– Nuovo magistrato alle acque contenuta nel decreto legge ‘infrastrutture e trasporti’ approvato ieri dal Consiglio dei ministri. “Una, frutto dell’impegno del ministro Enrico Giovannini, che ringrazio, assieme al presidente Draghi e a tutti i colleghi di governo, e dell’intesa tra le forze politiche della maggioranza, per cui non ho mai smesso di adoperarmi”, affermasui suoi canali social. L'articolo L'Opinionista.

