LC | De Gregorio-Novi | animali a rischio nei furgoni del Comune

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – “Tra gli affidi diretti del Dipartimento Ambiente palesemente illegittime, scopriamo ora anche quello per trasportare i cani dei canili rifugio comunali verso le cliniche”, così Flavia De, capogruppo Lista Calenda Sindaco in Assemblea Capitolina e Simonetta, consigliera VIII Municipio. “Domenica il giovane cane King ha rischiato di morire perché trasportato alle 4 del pomeriggio in un furgone bollente senza aria condizionata. In dimissione da una clinica dove era stato ricoverato il giorno prima per un collasso, è arrivato a Muratella quasi morto per un colpo di calore.” “E il funzionario del Dipartimento Ambiente voleva ricoverarlo di nuovo con lo stesso mezzo. È dovuta intervenire la Asl, che peraltro già il giorno prima aveva garantito al cane il primo soccorso al posto del veterinario deldi Roma da ...